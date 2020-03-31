Коронавирус 31 марта: режим полной самоизоляции ввели в 26 регионах РФ, в России создан новый высокоточный тест

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 31 марта в мире новой коронавирусной инфекцией заразились 786 836 человек. 37 829 – погибли, а 165 659 смогли выздороветь. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Количество зараженных коронавирусом в России составляет 1848 человек. Всего выздоровели 77 человек, количество погибших по последним данным составляет 16 человек. Так, за сутки в Москве скончались 4 человека. Все они были пожилыми и страдали от ряда хронических заболеваний.

– Режим самоизоляции из-за коронавируса введен в 26 регионах страны. Людям можно выходить из дома только чтобы выгулять собак, дойти до ближайшей аптеки или магазина или выбросить мусор

– В России создали новый высокоточный тест для выявления коронавируса. Он уже прошёл клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования в России. «Он позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov», – отметили в Роспотребнадзоре.

– Власти решили ограничить число вывозимых из-за границы россиян. «Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», — говорится в сообщении на сайте Росавиации. Аэропортам в регионах можно принимать в сутки не более 200 человек.

– Испания оказалась на втором месте по смертности от коронавируса. В понедельник власти страны сообщили ещё о 812 смертях. Всего умерли 7 716 человек. Наиболее пораженными районами Испании остаются Каталония, Страна Басков и Мадрид.

– Жаркая и сухая погода, которая должна замедлить распространение коронавируса, придет на европейскую часть России на раньше июня. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова отметила, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса, т.к. при жаре он становится «не инфекционным» и «испорченным», а на любой поверхности сможет «просидеть» не более трех часов.