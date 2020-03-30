Коронавирус «убил» пробки в Москве

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30 марта 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот дорожной ситуации 30 марта 2020 года в 18:20 в Москве

В Москве исчезли пробки. Такое наблюдение сделали автомобилисты. Режим «пробок» в навигаторе подтверждает предположения.

Подобная ситуация еще месяц назад относилась к разделу фантастики. Шесть часов вечера. Час пик. На дорогах в Москве пусто.

Московские пробки уже давно стали притчей во языцех. Транспортное движение в российской столице всегда было перегружено, особенно в час пик.

Сейчас дороги в Москве практически пустые. Это подтверждают навигаторы, включенные в режим отображения пробок.

Судя по всему, коронавирус «убил» дорожные пробки. COVID-19 стал болезнью не только года, но и нового тысячелетия. В связи с эпидемиологической ситуацией нынешняя неделя объявлена нерабочей. Люди остаются дома.