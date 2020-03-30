Коронавирус «убил» пробки в Москве

В Москве исчезли пробки. Такое наблюдение сделали автомобилисты. Режим «пробок» в навигаторе подтверждает предположения.
Подобная ситуация еще месяц назад относилась к разделу фантастики. Шесть часов вечера. Час пик. На дорогах в Москве пусто.
Московские пробки уже давно стали притчей во языцех. Транспортное движение в российской столице всегда было перегружено, особенно в час пик.
Сейчас дороги в Москве практически пустые. Это подтверждают навигаторы, включенные в режим отображения пробок.
Судя по всему, коронавирус «убил» дорожные пробки. COVID-19 стал болезнью не только года, но и нового тысячелетия. В связи с эпидемиологической ситуацией нынешняя неделя объявлена нерабочей. Люди остаются дома.