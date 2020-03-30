Умерших в мире меньше, чем родившихся

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30 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

количество родившихся на планете увеличивается на глазах на скриншоте ресурса Worldometers

Коронавирус пока не вышел из-под контроля. Количество родившихся превышает количество умерших. Таковы данные ресурса Worldometers.

В момент написания этой строчки в мире насчитывалось 7 миллиардов 774 миллиона 370 тысяч 902 человека. При этом количество родившихся постоянно увеличивалось.

В последнее время планету трясет из-за коронавируса. Пандемия COVID-19 спровоцировала правительства различных стран на экстренные меры. В Европе объявили карантин. Там штрафуют за один только выход на улицу.

По последним данным в мире заразились коронавирусом уже больше 700 тысяч человек. От COVID-19 умерли почти 35 тысяч человек.

Впрочем, эта статистика в масштабах планеты пока не существенна. За время написания этого текста, количество человек на Земле увеличилось на 1954 человека и составило 7 774 372 856 человек.