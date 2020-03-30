Появился официальный намек на дату окончания пандемии коронавируса

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30 марта 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

"антикоронавирусная" месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Летняя олимпиада перенесена на один день. Таково было решение Международного олимпийского комитета. Знают ли спортивные функционеры что-то, чего не предается огласке, не известно. Но в новой дате можно угадать намек на дату окончания пандемии COVID-19.

Фоном для переноса летней Олимпиады стала пандемия коронавируса. COVID-19 заражено уже больше 700 тысяч человек.

Массовые мероприятия запрещены. Болезнь года уже отменила Евровидение. Ходили слухи об отмене летней Олимпиады. Однако Международный олимпийский комитет решил отказаться от этой идеи.

«Организационный комитет Токио-2020, столичное правительство Токио и правительство Японии сегодня согласовали новые даты проведения Игр XXXII Олимпиады в 2021 году», — сообщила пресс-служба МОК: «Олимпийские игры Токио-2020 будут отмечаться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они также договорились о новых датах проведения Параолимпийских игр, которые будут отмечаться с 24 августа по 5 сентября 2021 года».

До переноса летняя Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа. Новые даты были назначены на основе «информации, предоставленной ВОЗ».

Говоря другими словами, японские власти и руководство МОК получили данные всемирной организации здравоохранения. Сообщается, что спортфункционеры и официальный Токио сделали выводы о возможности проведения летней Олимпиады «в их полном виде и не позднее лета 2021 года».

Основания для выводов особо не афишируются. Но судя по тому, что Олимпиада лишь перенесена, причем только на один день, можно предположить, что к июлю медики справятся с обрушившейся на планету пандемией.

По последним данным количество зараженных COVID-19 уже превысило 735 тысяч человек. В планетарном масштабе на общую популяцию людей в мире это не влияет.