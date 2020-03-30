Военный эксперт поведал об ответе России на разработку США гиперзвукового оружия

Комплексы С-500 станут ответом Российской Федерации на разработку Соединенными Штатами гиперзвукового оружия. Об этом в беседе с журналистами рассказал Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.
Согласно данным, имеющимся в отрытом доступе, С-500, чье серийное производство запланировано на вторую половину 2020 года, будут способны уничтожать цели на расстоянии до 600 километров и одновременно перехватывать до 10 сверхзвуковых баллистических объектов.
Как отметил Леонков, Россия добилась успехов в создании гиперзвукового оружия, однако в настоящий момент есть потребность в комплексах, которые могли бы защитить страну от подобных систем, имеющихся в распоряжении потенциального противника. С-500 справятся с этой задачей, полагает специалист.
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