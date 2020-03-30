Выложен прогноз о поражении России в случае локальной войны с Турцией в Сирии

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30 марта 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В случае локального вооруженного конфликта с Турцией в Сирии Российскую Федерацию ждет поражение. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в блогосфере.

Как пишет канал Time-History в «Яндекс. Дзен», Россия имеет на территории Арабской республики «весьма скромные силы». В частности, там дислоцированы 7 тысяч солдат и около 65 летательных аппаратов. По мнению автора публикации, если начнется война с Турцией, этой группировки не хватит для эффективного ведения боевых действий. При этом Россия не сможет оперативно перебросить в Сирию нужное количество личного состава и техники, так как Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее сообщалось, что политолог Сергей Кургинян заявил о приближении Третьей мировой войны.