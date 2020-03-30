Песков перенаправил вопрос о спецпропусках в мэрию Москвы

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30 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков перенаправил вопрос, заданный журналистами о процедуре выдачи спецпропуска для передвижения по городу во время изоляции в мэрию столицы.

Вопрос о выдаче москвичам спецразрешений на любые передвижения по столице в период карантина нужно направлять в мэрию города. Об этом сказал сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что "меры, которые предпринимают мэры Москвы, власти Подмосковья, и меры, которые рекомендованы всем остальным регионам Российской Федерации, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей".

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. С 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.