В Крыму просят возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом

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29 марта 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил оперативный штаб по борьбе с инфекцией возбудить уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса, что повлекло заражение другого человека.

«Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела», - высказал он.

При этом начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что предварительное эпидрасследование показало, что человек заразился после осмотра пациента, который нарушил карантин и пришёл в медицинский центр.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве перевалило за тысячу, восемь россиян умерли, 64 выздоровело.