В Крыму просят возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил оперативный штаб по борьбе с инфекцией возбудить уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса, что повлекло заражение другого человека.
«Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела», - высказал он.
При этом начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что предварительное эпидрасследование показало, что человек заразился после осмотра пациента, который нарушил карантин и пришёл в медицинский центр.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве перевалило за тысячу, восемь россиян умерли, 64 выздоровело.