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В Москве больше тысячи заразившихся коронавирусом

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В Москве больше тысячи заразившихся коронавирусом
Фото: соцсети

В российской столице число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 перевалило за тысячу. Мэр города Сергей Собянин еще раз напомнил москвичам о необходимости соблюдать меры предосторожности.

«Зафиксировано уже больше тысячи случаев ... Не застрахован никто», - сказал Собянин. Он отметил, что заболевание перешло на новую стадию, количество заразившихся неуклонно растет.

Мэр Москвы призвал жителей столицы «проникнуться ответственностью» и оставаться дома ради спасения сотен жизней. Он объяснил, что снижение числа заболевших позволит врачам вылечить тех, кто уже заразился коронавирусом.

АБ

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