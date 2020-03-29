В Москве больше тысячи заразившихся коронавирусом

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29 марта 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

В российской столице число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 перевалило за тысячу. Мэр города Сергей Собянин еще раз напомнил москвичам о необходимости соблюдать меры предосторожности.

«Зафиксировано уже больше тысячи случаев ... Не застрахован никто», - сказал Собянин. Он отметил, что заболевание перешло на новую стадию, количество заразившихся неуклонно растет.

Мэр Москвы призвал жителей столицы «проникнуться ответственностью» и оставаться дома ради спасения сотен жизней. Он объяснил, что снижение числа заболевших позволит врачам вылечить тех, кто уже заразился коронавирусом.