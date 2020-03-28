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В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выросла в три раза

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выросла в три раза
Фото: pixabay.com

Согласно данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, смертность от коронавируса в последнее время выросла в три раза. Данные были представлены в ходе видеоконференции представителей ВОЗ с главами Минздрава 5 стран, среди которых Россия.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что наибольший рост смертности зафиксирован в Испании, Франции, ФРГ и Швейцарии. В целом на Европу приходится порядка 6 из 10 случаев заражения COVID-19 и 7 из 10 случаев смерти. При этом каждый десятый заразившийся коронавирусом – медработник.

АБ

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