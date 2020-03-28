В столице умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом

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28 марта 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Москве скончалась пациентка, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция. Отмечается, что пожилая женщина поступила в больницу с двухсторонней пневмонией.

«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», - сообщили в оперштабе.

Известно, что 69-летняя пациентка страдала от хронического пиелонефрита, атеросклероза второй степени и кардиосклероза. Женщина, будучи врачом-эпидемиологом, преподавала в вузе. Сообщается, что она не контактировала с зараженными COVID-19.

На сегодняшний день в России выявлено 1264 заболевших, 49 из которых благополучно излечились от инфекции.