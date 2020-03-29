Восьмой человек умер в России от коронавируса

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29 марта 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Москве умер восьмой пациент, госпитализированный с коронавирусом. 90-летний мужчина страдал от паркинсонизма, хронической ишемии мозга и энцефалопатии.

«В одной из столичных больниц скончался пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Также 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма», - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что за последние сутки в Москве заболело коронавирусом 197 человек, общее количество зараженных в городе превысило тысячу. Всего в стране заболевших насчитывается более полутора тысяч.