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Восьмой человек умер в России от коронавируса

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Восьмой человек умер в России от коронавируса
Фото: pixabay.com

В Москве умер восьмой пациент, госпитализированный с коронавирусом. 90-летний мужчина страдал от паркинсонизма, хронической ишемии мозга и энцефалопатии.

«В одной из столичных больниц скончался пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Также 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма», - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что за последние сутки в Москве заболело коронавирусом 197 человек, общее количество зараженных в городе превысило тысячу. Всего в стране заболевших насчитывается более полутора тысяч.

АБ

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