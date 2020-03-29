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Российский миллиардер и экс-совладелец OBI госпитализирован в Коммунарку

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Российский миллиардер и экс-совладелец OBI госпитализирован в Коммунарку
фото: pixabay.com

Российский бизнесмен и бывший совладелец торговых сетей OBI Игорь Сосин был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в воскресенье, 29 марта.

Игорь Сосин подтвердил свою госпитализацию и отметил, что у него двухсторонняя пневмония. По его словам, он сделал два теста на коронавирус, один их которых показал положительный результат, а второй – отрицательный. Миллиардер добавил, что сейчас чувствует себя хорошо, а высокая температура спала.

Однако, согласно телеграм-каналу «112», Сосина забрали в больницу через три дня после его возвращения из поездки во Францию.

Ранее сообщалось, что после дня рождения Аллы Крутой, где побывал зараженный коронавирусом Лев Лещенко, звезды начали массово сдавать тесты на новую инфекцию. 

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