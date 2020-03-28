После дня рождения сестры Крутого в разгар карантина, где был Лев Лещенко, российский бомонд побежал сдавать тесты на коронавирус

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 марта 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева сделала тест на коронавирус, потому как была на том самом дне рождения Аллы Крутой, где был заболевший впоследствии Лев Лещенко. Надеется, что он будет отрицательным, но ждать результата придется три дня.

Пока же телеведущая написала, что симптомов у нее нет, но она на всякий пожарный самоизолировалась. Самое удивительное, что на том злополучном празднике в разгар карантина «засветился» практически весь российский бомонд и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«11 марта объявлена пандемия, а 13 марта в одном из ресторанов Москвы проходит юбилей сестры Игоря Крутого, куда притаскиваются все чёрные дыры нашего шоубизнеса. Глупые, пустые, тщеславные персонажи, привыкшие плевать на всё и на всех, включая пандемию и людей, которые могут от неё умереть. Главное же - покрасоваться в новом платье, не так ли?», - пишет о мероприятии блогер Лена Миро.

Был там и Лев Лещенко, который теперь лежит на Коммунарке с коронавирусом. С очаговой пневмонией свалился и Игорь Николаев и тоже ждет результаты теста.

«Но, знаете, что возмутило меня больше всего? То, что на юбилей сестры Крутого припёрся пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ладно чёрные дыры. Они тупые и эгоистичные. Думать им нечем. Но чиновник такого высокого ранга, который хотя бы должен делать вид, что ему не плевать на народ? Лицо, приближённое к Президенту? В разгар мировой пандемии припёрся на тусовочку?!», - возмущается скандальный блогер.