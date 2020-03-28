Что не так с врачами? В Краснодарском крае главврач противотуберкулезного диспансера после отдыха за границей вышла на работу

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28 марта 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае главврач местного противотуберкулезного диспансера Наталья Шевченко вернулась с отдыха, и вместо самоизоляции отправилась прямиком на работу.

По информации местных журналистов, обычно Наталья предпочитает отдыхать в Италии или Испании. После того, как информация о несознательности главврача просочилась наверх, ее без лишнего шума уволили. 26 марта женщина написала заявление по собственному, пишет канал Readovka.

Это не первый случай, когда именно сами врачи проявляют безответсвеность и нарушают карантин. Побобные случаи уже были - после похожего скандала в Ставрополье у одного из контактировавших вернувшейся из отпуска главным инфекционистом подтвердился коронавирус, а в Калужской области уволили главврача местной больницы.

Вступится ли на сей раз Геннадий Онищенко за безответсвенного врача, назвав соучаи нарушения карантина "профессиональной деформацией" тлт все же вспомнит, что для пациентов тубдиспансера, с которыми общался главврач, COVID-19 смертельно опасен.