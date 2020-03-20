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Ее ждет уголовная ответственность.Зараженный главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию,чтобы не соблюдать карантин

, 23:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ее ждет уголовная ответственность.Зараженный главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию,чтобы не соблюдать карантин

Главный инфекционист Ставрополья  оказалась главным же нарушителем карантина из-за коронавируса. Ирина Санникова в начале марта ездила в Испанию. Вернулась она 9 марта, но решила никому ничего не говорить, и, конечно же,  условия карантина она не соблюдала.

Чиновница читала несколько лекций, ходила на совещания и даже успела поучаствовать в научной конференции. За семь дней она контактировала с сотнями людей, а 17 марта Санниковой стало плохо. Ее госпитализировали и первый же тест оказался положительным на коронавирус. 

В итоге несколько десятков коллег и учеников главного инфекциониста изолировали, сама заражённая до сих пор остаётся в больнице, а после излечения ее ждет неприятный сюрприз  - полиция начала проверку, по результатам которой против чиновницы могут возбудить уголовное дело. Ей грозят две статьи - «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», пишет канал "Baza".

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