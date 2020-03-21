«Надеюсь, она выздоровеет. А потом сядет», написал губернатор Ставрополья о главном инфекционисте, которая нарушила карантин

Аргументы Недели → Общество 13+

21 марта 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Чиновники всех мастей Ставрополья сейчас осуждают поведение главного инфекциониста Ирины Санниковой, которая съездила в Испанию и решила, что, авось, пронесёт, поэтому о своей поездке никому не рассказала и в карантин не ушла.

Но не пронесло, через неделю у нее нашли коронавирус. Все это время она проводила совещания, читала лекции и вообще всячески учила людей ответственному поведению в условиях пандемии. У 11 человек из ее окружения уже тоже подозрение на коронавирус. Теперь Санникова признает свою вину и говорит что ей плохо.

Губернатор Владимир Владимиров в сердцах написал в своем Instagram: «Я надеюсь, она выздоровеет. А потом сядет. Без права восстановления в должности врача».

«Я понимаю, что причин скрыть поездку в Испанию у Санниковой было много. Тут тебе не только карантин, но и косые взгляды коллег - откуда деньги? Но она врач, который давал обществу клятву, чтобы своими действиями не навредить никому. По факту, Ирина Санникова не соответствует ни занимаемой должности, ни званию врача. Не может называться и порядочным человеком», - комментирует ситуацию скандальный блогер Лена Миро.