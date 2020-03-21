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«Я виновата», главный инфекционист Ставрополья, скрывшая поездку в Испанию и нарушившая карантин, рассказала о своем состоянии

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

«Я виновата», главный инфекционист Ставрополья, скрывшая поездку в Испанию и нарушившая карантин, рассказала о своем состоянии

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова признает свою вину в нарушении карантинного режима после поездки в Испанию.

«Я виновата. Но мне так плохо», - прокомментировала она ситуацию, а заодно и рассказала о состоянии своего здоровья. По данным местных СМИ, Ирина Санникова находится в реанимации с двусторонней пневмонией. Напомним, анализ на коронавирус у нее дал положительрный результат.

Зампред краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов подтвердил изданию «Подъем», что на Ставрополье возбуждены первые дела о нарушении режима самоизоляции. Всем, вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, соблюдать карантин нужно в неукоснительном порядке.

«Всем им рекомендовано провести самоизоляцию, если раньше требования носили рекомендательный характер, то теперь это обязательный характер, предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера», – сказал он.

 

БИ

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