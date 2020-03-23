Главврач областной больницы в разгар пандемии улетел в Таиланд. «Это безответственность», считает губернатор Калужской области

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23 марта 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

В то время как рядовые лечащие врачи усердно борются с панемией коронавируса в России, чиновники от медицины разъезжают по заграницам. Вслед за главным инфекционистом Ставрополья, которая не сообщила никому о поездке в Испанию и не стала соблюдать карантин, проштрафился и главврач областной больницы в Калужской области.

Губернатор Калужской области уволит главврача областной больницы, который во время пандемии улетел в Таиланд. "Я оцениваю эти действия как безответственные. Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки. Это последствия не за сам факт отпуска, а за отъезд именно в Тайланд в такое время и без разрешения", - заявил Владислав Шапша.

Об отъезде главврача стало известно во время заседания правительства, на котором губернатор потребовал отчета об эпидемиологической ситуации в регионе. Замминистра здравоохранения пояснил, что Владимир Кондюков находится в очередном отпуске, куда он улетел еще до закрытия авиасообщения, и вернется в Россию только в четверг, сообщает издание "Подъем".

"Это же абсолютный символ современной России, такой уродливый слепок эпохи: чиновник, считающий, что ему всё можно, что правила придуманы для других, что он выше всех норм, законов, в том числе и природы. Что-то плохое может с ним случиться, только если он огорчит начальство, а во всех остальных случаях у него иммунитет, защита от всего. В любой момент он кому надо позвонит, и всё решится, и его обязательно спасут", - комментирует новость российский блогер Алексанр Горбунов, автор популярного канала "Сталингулаг".