В России скончался еще один пациент с коронавирусом

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28 марта 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

градусник, перчатки, pixabay.com

Утром в субботу, 28 марта, стало известно, что на территории России скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус. Согласно последней информации, этот человек ушел из жизни в Оренбурге.

Сообщается, что ранее врачи выявили у мужчины коронавирусную инфекцию. В настоящий момент точная причина смерти пациента устанавливается.

Напомним, в регионах Российской Федерации с сегодняшнего дня начинают действовать ограничительные меры, вводимые после принятия указа президента России Владимира Путина о нерабочей неделе в связи с ситуацией по распространению COVID-19.