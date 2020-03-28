В регионах России с 28 марта начинают действовать ограничения из-за коронавируса COVID-19

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28 марта 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В регионах Российской Федерации с субботы, 28 марта, начинают действовать ограничительные меры, вводимые после принятия указа президента России о нерабочей неделе в связи с ситуацией по распространению коронавируса.

В российских регионах закрываются рестораны, кафе и заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и библиотеки, фитнес-центры, бассейны. Продовольственные магазины и аптеки не закрываются, работают.

В некоторых субъектах вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений и прекратил работу общественный транспорт. В Москве общественный транспорт работает по расписанию выходных дней.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

Людям старше 65 лет и тем гражданам, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

Карта распространения коронавируса