В администрации и управделами президента могли выявить случаи заражения COVID-19

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27 марта 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК, Ведомости

фото: pixabay.com

Источник, близкий к Кремлю сообщил, что в администрации президента после первичного тестирования выявлены два чиновника с подозрением на коронавирус. Кроме того, еще один случай выявлен в Управлении делами президента.

Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова данную информацию опровергла, отметив, что ей ничегоне известно. По ее словам, в ведомстве соблюдаются все меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков данные о случаях заражениях комментировать не стал, пишет РБК.

Издание «Ведомости» ссылаясь на источник, близкий к оперативному штабу, также сообщило о двух зараженных в администрации российского лидера. При этом они занимают руководящие посты.

В то же время в четверг, 26 марта, одного из сотрудников аппарата правительства РФ отправили на карантин и взяли анализы, а помещение после него продезинфицировали.

«Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все сотрудники, контактировавшие с ним взяты под наблюдение», - подтвердили РБК в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось о заражении писателя Бориса Акунина, а ждет результат в больнице в Коммунарке композитор Игорь Николаев.