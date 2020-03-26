Власти Москвы рассмотрят решение о продлении выходной недели

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Фролов, globallookpress.com

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова напомнила россиянам, что дни с 30 марта по 3 апреля официально объявлены нерабочими. При этом она отметила, что решение о продлении выходных будет принято в конце следующей недели.

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры», - пояснила Ракова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Известно, что число заражённых в России выросло до 840 человек, среди которых 546 случаев в Москве. При этом два человека умерли.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин ввел новые ограничения на дополнительную выходную неделю для жителей и гостей столицы, а банкам предлагают перейти в режим новогодних праздников.