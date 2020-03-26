ЦБ рекомендует банкам временно перейти в режим новогодних выходных

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26 марта 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба ЦБ

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Центральный банк России призвал кредитные организации на дополнительной нерабочей неделе перейти в режим новогодних праздников и при необходимости определить перечень дежурных отделений.

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни … информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте», - говорится в сообщении ЦБ.

При этом в ведомстве отметили, что в указанный период все банки в обычном режиме проводят операции по выдаче денег юридическим лицам на зарплаты и другие выплаты социального характера. Кроме того, кредитные организации должны обеспечить полноценную работу дистанционных услуг, в том числе банкоматов, устройств самообслуживания и онлайн-приложений.

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