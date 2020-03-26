Украинцам рекомендовали заниматься любовью против коронавируса

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26 марта 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фейсбук-фото Владимира Зеленского

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно заниматься сексом, в том числе. Такие рекомендации дали медики. Их процитировали украинские СМИ.

Секс в рекомендациях украинских специалистов находится на пятом месте. Он помогает выделить адреналин, дофамин и много гормонов. Все это поможет справиться с вирусом коронавирусом.

В остальном медики рекомендуют заниматься спортом, правильно питаться, заниматься саморазвитием и успокоиться.

Что касается алкоголя, то вопреки расхожему мнению, которое утверждает, что алкоголь убивает коронавирус, употреблять спиртное врачи не советуют. Когда-то в Иране сотни человек отравились алкоголем из-за мемов, в которых утверждается, что спиртное является отличным лекарством, убивающим COVID-19.