В ВОЗ призвали отказаться от спиртного и сигарет из-за пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от спиртного, сигарет и начать заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии коронавируса.

В ВОЗ подчеркнули, что следует есть полезную пищу, помогающую иммунной системе нормально функционировать, избегать сладких напитков, алкоголя и сигарет. Отмечается также, что курение способно повысить риск развития тяжелой формы заболевания при инфицировании.

Рекомендуется также уделять физической активности не менее получаса в день даже в домашних условиях.