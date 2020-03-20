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В ВОЗ призвали отказаться от спиртного и сигарет из-за пандемии коронавируса

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ВОЗ призвали отказаться от спиртного и сигарет из-за пандемии коронавируса
бутылки, pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от спиртного, сигарет и начать заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии коронавируса.

В ВОЗ подчеркнули, что следует есть полезную пищу, помогающую иммунной системе нормально функционировать, избегать сладких напитков, алкоголя и сигарет. Отмечается также, что курение способно повысить риск развития тяжелой формы заболевания при инфицировании.

Рекомендуется также уделять физической активности не менее получаса в день даже в домашних условиях.

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