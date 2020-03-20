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Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе
госсекретарь США Майк Помпео, Alex Wroblewski/CNP/AdMedia
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в пятницу, 20 марта, обвинил Российскую Федерацию, Китай, а также Иран в распространении в мире дезинформации о коронавирусной инфекции.
 
Помпео сегодня в рамках беседы с журналистами отметил, что американская сторона "точно видела", как дезинформация исходит из России, КНР и Ирана.
 
По словам главы Госдепа США, ложные данные о коронавирусе направлены на дискредитацию действий американских властей по борьбе с распространением COVID-19. Дипломат также утверждает, что Вашингтон "напрямую говорил" с вышеуказанными странами о том, что это следует прекратить.
ЕТ

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