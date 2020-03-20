Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в пятницу, 20 марта, обвинил Российскую Федерацию, Китай, а также Иран в распространении в мире дезинформации о коронавирусной инфекции.

Помпео сегодня в рамках беседы с журналистами отметил, что американская сторона "точно видела", как дезинформация исходит из России, КНР и Ирана.