В штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 35 человек

От коронавируса в американском штате Нью-Йорк скончались 35 человек. Губернатор штата Эндрю Куомо в рамках пресс-конференции заявил, что количество выявленных случаев заражения достигло 7102.

Подчеркивается, что 18 процентов зараженных коронавирусной инфекцией госпитализированы. Куомо уточнил что 4408 случаев заболевания были зарегистрированы в городе Нью-Йорк. На домашнем карантине в настоящий момент находятся около 10 тысяч человек.