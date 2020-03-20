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В штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 35 человек

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 35 человек
женщина бегает в Нью-Йорке, Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency
От коронавируса в американском штате Нью-Йорк скончались 35 человек. Губернатор штата Эндрю Куомо в рамках пресс-конференции заявил, что количество выявленных случаев заражения достигло 7102.
 
Подчеркивается, что 18 процентов зараженных коронавирусной инфекцией госпитализированы. Куомо уточнил что 4408 случаев заболевания были зарегистрированы в городе Нью-Йорк. На домашнем карантине в настоящий момент находятся около 10 тысяч человек.
 
Всех жителей американского штата обязали работать из дома, за исключением сотрудников критически важных служб и организаций.
ЕТ

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