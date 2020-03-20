В США биде пришли на смену туалетной бумаге

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20 марта 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Пока во всем мире супермаркеты с трудом справляются с наплывом посетителей, в США жители нашли выход. На смену дефицитной туалетной бумаге пришли биде. Спрос на них в стране резко вырос с началом эпидемии коронавируса.

Несмотря на то, что 90% туалетной бумаги производится в США и дефицита в стране никто не ожидал, магазины сейчас отчаянно борются с нехваткой, устанавливая ограничения на количество рулонов, которые люди могут купить. Свет в конце тоннеля появился, когда 28-летний житель Чикаго Зак Брэйм опубликовал в своем Твиттере фотографию нового биде. «Вы все идиоты: покупаете туалетную бумагу оптом», – пошутил он. «Мы, интеллигенты, купили биде».

Компании, продающие биде, действительно сообщают о росте продаж. «Продажи Tushy за последние несколько недель выросли в два-три раза, а в некоторых случаях и в 10 раз после того, как распространилась информация о нехватке туалетной бумаги», – рассказал порталу Wired Джейсон Охальво, генеральный директор биде-стартапа Tushy. «Это может стать переломным моментом, который, наконец, заставит американцев принять биде». Дело в том, что несмотря на большую популярность биде в Европе и Азии, американцы всегда предпочитали использовать большое количество туалетной бумаги.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в США миллионы людей массово бросились в супермаркеты, чтобы запастись продуктами на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Несмотря на уверения правительства, что ситуация под контролем, паника только нарастает.