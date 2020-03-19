Паника в США: американцы опустошают магазины

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19 марта 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Fox News

В США миллионы людей массово бросились в супермаркеты, чтобы запастись продуктами на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Несмотря на уверения правительства, что ситуация под контролем, паника только нарастает. В сети появляется все больше видео с толпами людей, атакующими супермаркеты.

В сети появилось видео, на котором толпа американцев стоит в очереди в магазин-дискаунтер Aldi. Стоило сотрудникам открыть двери, как толпа ринулась в магазин, сметая всё на своём пути.

И эта история не исключение из правил. Ранее в интернете появилось много роликов с кадрами огромных очередей в американские супермаркеты. Люди готовы ждать часами ради того, чтобы просто зайти в магазин.

Но не только за продуктами ведут охоту американцы. Как ранее сообщил канал Fox News, жители США также стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные «наборы для выживания». «Законопослушные американцы хотят иметь доступ к огнестрельному оружию во времена неопределенности. Семьи находятся в социальном отдалении и запасаются продуктами питания и припасами дома. Эта вспышка вызывает большое беспокойство в нашем обществе. Семьи, которые остались дома, хотят иметь все необходимое, чтобы защитить себя от любых мародеров или насилия», – рассказал владелец магазина огнестрельного оружия.

В США подтверждены уже более 9 тысяч случаев COVID-19, 150 человек скончались.