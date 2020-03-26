Названа хитрость, которая помогает заболевшим украинцам просачиваться через границу

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26 марта 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фото Владимира Зеленского

Заболевшие граждане Украины прибегают к хитрости, чтобы их пропустили через границу. Об этом заявил глава украинской пограничной службы Сергей Дейнеко. Он назвал прием, к которому прибегают нарушители.

Больные украинцы просачиваются через границу. Многие из них приезжают с вирусом, однако на границе болезнь определить не удается.

«Что мы наблюдаем? Процент выявления лиц с температурой сверхнизкий. Удалось выявить всего 52 человека с повышенной температурой», — заявил главный пограничник Украины: «Поступает информация, что люди перед тем, как проходить границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов».

На Украине ситуация с коронавирусом тяжелейшая. По официальным данным 90 процентов случаев заражения приходится на прибывших из-за рубежа.

Для борьбы с пандемией у официального Киева нет денег. Украинские власти не могут даже эвакуировать своих граждан. На Украине пытаются бороться с COVID-19. Однако предпринимаемые меры выглядят достаточно экстравагантно.