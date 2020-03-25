Киев отменил скандальный запрет на 10 пассажиров на автобус

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25 марта 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Украинские власти отказались от части скандальных ограничений, связанных с коронавирусом. Киевский кабмин понял их бесполезность и несуразность.

Правительство Украины сняли запрет на нахождение в автобусе больше 10 человек. Эта норма была введена для предотвращения коронавируса.

«Коронавирусные» ограничения на Украине оказались бесполезными. Ситуация там только усугубляется. А инициативы киевского кабмина вызвали вопросы и спровоцировали серьезные последствия.

Ранее в Киеве закрыли метро. Кроме того, ограничили количество пассажиров в общественном транспорте. В результате люди начали передвигаться на маршрутках.

Маршрутки начали ходить переполненными. Риск заразиться коронавирусом из-за киевских мер только увеличился. В добавок к этому решение официального Киева превратило граждан в нарушителей на ровном месте. Полиция начала проводить жесткие задержания лишних пассажиров, которые отказывались ехать в пустом автобусе.