Киев отменил скандальный запрет на 10 пассажиров на автобус

Украинские власти отказались от части скандальных ограничений, связанных с коронавирусом. Киевский кабмин понял их бесполезность и несуразность.
Правительство Украины сняли запрет на нахождение в автобусе больше 10 человек. Эта норма была введена для предотвращения коронавируса.
«Коронавирусные» ограничения на Украине оказались бесполезными. Ситуация там только усугубляется. А инициативы киевского кабмина вызвали вопросы и спровоцировали серьезные последствия.
Ранее в Киеве закрыли метро. Кроме того, ограничили количество пассажиров в общественном транспорте. В результате люди начали передвигаться на маршрутках.
Маршрутки начали ходить переполненными. Риск заразиться коронавирусом из-за киевских мер только увеличился. В добавок к этому решение официального Киева превратило граждан в нарушителей на ровном месте. Полиция начала проводить жесткие задержания лишних пассажиров, которые отказывались ехать в пустом автобусе.