Собянин готов закрыть точки общественного питания и парки из-за коронавируса

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25 марта 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvc.ru

Фото: Михаил Фролов/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в выходную неделю с 30 марта по 3 апреля могут быть введены дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что Владимир Путин подписал соответствующий указ в среду, 25 марта.

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять», - высказал градоначальник в эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».

При этом Собянин отметил, что в столице будет «нечего делать», и призвал всех, в том числе туристов из других регионов и городов, находиться дома.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии библиотек, учреждений культурно-досугового типа, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных мест, в том числе в торговых центрах.