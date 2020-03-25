Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения

Аргументы Недели → Общество 13+

25 марта 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве временно закрывают ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Также временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. В барах, кафе и ресторанах запрещается курение кальянов.

Кроме того, временно не будут проводить любые культурные, развлекательные, физкультурно-спортивные, зрелищные, просветительские, выставочные, рекламные и другие досуговые мероприятия.

Уточняется, что в ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. При этом, в торговых центрах будут работать магазины, банки, а также службы быта.