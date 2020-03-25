В Госдуме оценили возможность частичного перевода экзаменов в онлайн-формат

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25 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал возможность переноса некоторых экзаменов в школах и ВУЗах в онлайн-формат из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Инициатива - правильная. Нужно поступать так со всеми экзаменами не только в вузах, но и в школах, в итоговой аттестации. В этом году мы видим не совсем утешительные прогнозы, поэтому нужно идти по пути минимизации контактов людей», - высказал депутат RT.

Чернышов отметил, что для реализации данной задачи существуют все условия и технические возможности. Кроме того, он считает, что в организации могут помочь крупнейшие российские технические организации, которые имеют успешный опыт разработки проектов в сфере образования. Политик добавил, что «главное не жалеть на это деньги» и соответствующих сотрудников.

Ранее Борис Чернышов предложил провести ЕГЭ – 2020 в дистанционном формате, а Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал российские вузы перенести весенние сессии на более поздний срок и провести итоговую аттестацию в онлайн-формате.