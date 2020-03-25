Минобрнауки призывает российские вузы перенести весенние сессии

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25 марта 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

аудитория, Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в среду, 25 марта, в рамках заседания рабочей группы по коронавирусу призвал российские вузы перенести весенние сессии на более поздний срок.

Фальков полагает, что всем университетам следует воспользоваться опытом ведущих вузов России и перенести весенние сессии. Это позволит обезопасить студентов и преподавателей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Глава Минобрнауки добавил, что высшим учебным заведениям также необходимо готовиться к тому, что итоговую аттестацию придется проводить в онлайн-режиме.