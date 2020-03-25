Нобелевский лауреат Майкл Левитт прогнозирует скорое окончание распространения коронавируса

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25 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

На фото: Медпринадлежности в конференц-центре Джейкоба К. Джавитса, США, Kristin Callahan, globallookpress.com

Нобелевский лауреат по химии, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт прогнозирует скорое окончание пандемии коронавируса. Мнение ученого по развитию ситуации с новым вирусом COVID-19 заслуживает внимания. Майкл Левитт дал довольно точное предсказание по распространению коронавируса в Китае.

Он в начале февраля предоставил доклад, в котором говорилось, что распространение коронавируса в Китае достигло своего пика, и темпы роста числа смертей значительно сократятся в течение недели. Профессор из США предсказал, что всего в Китае вирусом COVID-19 заразятся около 80 тысяч человек, при этом умрут около 3250 человек, - сообщается на сайте bfm.ru со ссылкой на Los Angeles Times.

По данным на 23 марта, в Китае вирус у примерно 81 тысячи человек, 3,2 тысячи пациентов погибли. Новые случаи заражения зафиксированы у людей, приехавших из-за границы.

72-летний Майкл Левитт - британский, израильский и американский биофизик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2013 год совместно с Мартином Карплусом и Арье Варшелем за "компьютерное моделирование химических систем", член Национальной академии наук США, профессор Стэнфордского университета.

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