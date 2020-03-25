Названы симптомы, при которых лечение пациентов с коронавирусом разрешено на дому

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25 марта 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Департамент здравоохранения Москвы

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Если у пациента, зараженного коронавирусом, температура тела не поднялась выше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то ему можно прохдить курс лечения дома.

Департамент здравоохранения Москвы утвердил регламент работы медицинских организаций по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Новые правила работы действуют с 23 по 30 марта и предусматривают как алгоритм лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, так и действия врачей при осмотре пациентов на дому.

В приказе Департамента названы лекарства, которые назначают пациенту с диагнозом коронавирусная инфекция - лопинавир и ритонавир. Пациенту рекомендует обильное питье, жаропонижающие - парацетамол.

В случае если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациент будет госпитализирован. Если течение заболевания легкое, но пациент старше 65 лет и у него есть хроническое заболевание, он будет госпитализирован. Лечат только в больнице и беременных женщин. Если пациент проживает с членами семьи из высокой категории риска с невозможностью их отселения, пациент также будет госпитализирован.

В Москве открыта круглосуточная информационная линия по вопросам диагностики и профилактики коронавируса COVID-19. Номер телефона - 8(499) 251-83-00.

Приказ опубликован на сайте Департамента.