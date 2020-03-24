В России временно прекратят работу развлекательные заведения

Российское правительство поручило региональным властям временно закрыть развлекательные заведения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Отмечается, что в стране будут временно закрыты кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры. Решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России. Текст поручения опубликован на официальном сайте кабинета министров.
Также в России введен временный запрет на курения кальянов в общественных местах, в том числе ресторанах, барах и кафе.