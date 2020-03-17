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В России могут запретить кальяны в кафе

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут запретить кальяны в кафе
Фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин объяснил, почему для России важно как можно быстрее запретить кальяны в кафе и ресторанах.

Говорин объяснил, что через кальян в организм человека могут попадать различные инфекции – одноразовые пластиковые мундштуки не спасают, поскольку трубка одна на всех, передаёт Радио Sputnik. По мнению парламентария, в условиях нынешней пандемии коронавируса стоит пожертвовать подобными изысками ради сохранения здоровья россиян.

«А сейчас такая серьезная ситуация, нужно бороться за здоровье. Это сделали все страны, где есть проблема. В арабских странах это сделали в одночасье, в один день запретили девять арабских стран, в европейских странах запретили», - заявил он.

АБ

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