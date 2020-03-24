В Челябинске открыли волонтерский центр по коронавирусу

Добровольцы будут помогать социальным службам региона. Волонтерский центр открыли на базе общественной приемной «Единой России». Центр начнет свою работу 25 марта. Здесь будут помогать южноуральцам, попавшим в сложную ситуацию из-за распространения коронавируса. В центр можно будет позвонить по номеру телефона + 7 (351) 240-15-16.
По мнению вице-губернатора Ирины Гехт, открытие центра очень своевременно, ведь на социальные службы региона ляжет немалая нагрузка. «Очень полезная инициатива. Молодым людям сейчас важно быть сознательнее, не тусоваться большими группами, а заняться полезной деятельностью», - отметила она.
Отметим, что открылась еще одна горячая линия по коронавирусу для пожилых людей. Они смогут оставить заявку на помощь волонтеров в покупке медикаментов, продуктов и необходимых вещей.
Напомним, сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к пожилым южноуральцам с просьбой не поддаваться панике и стараться не посещать людные места.