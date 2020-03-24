Алексей Текслер обратился к пожилым южноуральцам

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24 марта 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к пожилым жителям области с просьбой соблюдать особую осторожность в период пандемии коронавируса.

Алексей Текслер попросил сохранять спокойствие и меры предосторожности. «Сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, особенно к тем, кто имеет хронические заболевания. Не выходите из дома без крайней необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками по телефону, через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение», - сказал губернатор.

Напомним, ранее Алексей Текслер встретился с начальником регионального МВД Андреем Сергеевым. Главной темой обсуждения стало содействие Роспотребнадзору в контроле за гражданами, которые находятся в карантине. Как сообщали «Аргументы недели», сегодня стало об условно положительных тестах на коронавирус еще у двух граждан Челябинска, вчера — у четырех. Все они вернулись из-за границы, но не все их них соблюдали карантин. Их действиям будет дана правовая оценка. Официально подтвержденный больной коронавирусом проходит лечение в миасской больнице.

Также Алексей Текслер подтвердил план по развитию экономики в условиях кризиса. Предприятиям и населению будет оказана государственная поддержка.

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)