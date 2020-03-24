Южноуральцы смогут позвонить на горячую линию по коронавирусу для пожилых людей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 марта 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Позвонив по телефону люди старшего поколения смогут не только проконсультироваться по поводу профилактики опасного заболевания, но и оставить заявку волонтерам на доставку медикаментов и продуктов.

Единый номер горячей линии — 8-(800)-200-34-11. За помощью могут обратиться все жители России старше 60 лет. Горячая линия будет работать круглосуточно. По желанию пожилых людей смогут научить заказывать продукты питания и товары первой необходимости через интернет. Звонок бесплатный!

Для организации помощи друг другу в условиях пандемии коронавируса создан запущен проект мывместе2020.рф. На сайте можно предложить свою помощь в качестве волонтера. Это могут сделать, как простые граждане, так и организации. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

Как сообщали сегодня «Аргументы недели», губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал пожилых южноуральцев не поддаваться панике и не выходить без крайней нужды из дома.