У двух жителей Челябинска подозревают коронавирус

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24 марта 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

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У двух жителей Челябинска, которые вернулись из Европы, подозревают коронавирус. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что на горячую линию позвонили два мужчины, один из них вернулся из Чехии, второй из Великобритании.

Оба мужчины находятся на самоизоляции. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, - сообщает URA.RU.

В Челябинской области еще четыре человека, у которых подозревают новый коронавирус COVID-19. Первые тесты, которые они сдавали, дали положительный результат. Теперь уральские медики ждут подтверждения из новосибирского центра вирусологии и биотехники «Вектор».

На данный момент в Челябинской области заболевание подтверждено лабраторно только у жителя Миасса, который прилетел из Испании. Этот человек, вернувшись из-за границы, не самоизолировался. Ранее в Екатеринбурге ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун вернулась из отпуска, который провела в Чехии, и на работу не вышла, ушла на карантин. Стало известно о первых двух случаях коронавируса в Приморье.