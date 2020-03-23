Ректор Уральского медуниверситета вернулась из Европы и на работу не вышла

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23 марта 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Ковтун, ректор УГМУ, фото из соцсети

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун вернулась из отпуска, который провела в Чехии, и на работу не вышла, ушла на карантин. Ковтун улетела в отпуск 10 марта, вернулась - 20 числа. В понедельник, 23 марта, на работе ее нет.

Поездка ректора медвуза Ольги Ковтун за границу во время распространения смертельно опасного коронавируса возмутила студентов - будущих врачей. Студенты жалуются, что в то время как ректор отдыхает, в вузе нет карантинных мер по коронавирусу, - сообщает URA.RU.

По информации источника издания, студенты недовольны тем, что им приходится посещать практику в медучреждениях города с потенциальными зараженными пациентами и слушать лекции в аудиториях вуза на 200 человек.

Представители вуза уточнили, что ректор по возвращении 20 марта начала соблюдать режим самоизоляции на 14 дней. Ковтун оформила больничный лист.

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