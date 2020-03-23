В России на 10 дней запретили экспорт всех видов круп

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23 марта 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Россельхознадзор вводит временные ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции сроком на 10 дней.

В соответствующем документе говорится, что запрет на экспорт всех видов крупяных изделий водится до особых указаний рабочей группы Государственного совета РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

О том, связан ли запрет с возможным дефицитом круп, не сообщается. Вероятно, решение связано с поручением премьер-министра России Михаила Мишустина подготовить к 25 марта предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.

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