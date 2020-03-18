В ФАС рассказали, как борются с повышением цен на сахар, крупы и муку

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18 марта 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Россияне стали массово обращаться в Федеральную антимонопольную службу с жалобами о том, что в магазинах растут цены на социально значимые продукты, в число которых вошли сахар, крупы и мука.

«Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», - заверили в ФАС.

В ведомстве отметили, что если существенное завышение стоимости продуктов подтверждается, то специалисты приступают к проверке его обоснованности. В случае, когда рост цены оказывается антиконкурентным поведением участников рынка, то в ФАС применят по отношению к нарушителю меры антимонопольного реагирования.