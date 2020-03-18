В ФАС рассказали, как борются с повышением цен на сахар, крупы и муку

Россияне стали массово обращаться в Федеральную антимонопольную службу с жалобами о том, что в магазинах растут цены на социально значимые продукты, в число которых вошли сахар, крупы и мука.
«Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», - заверили в ФАС.
В ведомстве отметили, что если существенное завышение стоимости продуктов подтверждается, то специалисты приступают к проверке его обоснованности. В случае, когда рост цены оказывается антиконкурентным поведением участников рынка, то в ФАС применят по отношению к нарушителю меры антимонопольного реагирования.