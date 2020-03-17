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Сахар в России подешевел на треть

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сахар в России подешевел на треть
фото: pixabey

Цена на сахар-песок в России за год снизилась на 35%. В феврале 2020 года средняя стоимость килограмма этого продукта составляла 30 рублей, а годом ранее — 46 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Примечательно, что в Калужской и Пензенской областях, а также в Мордовии цены на сахар-песок снизились приблизительно на 40% и стали самыми низкими в России. Товар в этих регионах можно было приобрести примерно за 24 рубля.

Самая высокая средняя стоимость килограмма продукта зафиксирована на Чукотке (93 рубля), в Ненецком автономном округе (61) и Якутии (56), как передает NEWS.ru.

СЕ

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