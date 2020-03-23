Мишустин может ужесточить ответственность за нарушение карантина в России

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23 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Михаил Мишустин , kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение главного санитарного врача Анны Поповой усилить ответственность за нарушение правил по прохождению карантина из-за коронавируса.

«Я хотела бы обратиться к вам по поводу ускорения тех поручений, которые были вами уже даны по усилению административной ответственности за нарушение правил нарушения карантина», - обратилась Попова к Мишустину в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом она отметила, что на сегодняшний день этот вопрос является очень актуальным. На что глава правительства ответил, что решение будет сформулировано по результатам президиума.

Ранее Михаил Мишустин перечислил новые меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции, а Сергей Собянин выступил с обращением к людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями и обязал соблюдать карантин с 26 марта по 14 апреля.