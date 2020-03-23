«Это очень важно. Это совершенно правильная мера», - в Думе поддержали домашний режим для пожилых москвичей

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23 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал решение мэрии Москвы о введении с 26 марта по 14 апреля домашнего режима для москвичей старше 65 лет правильным и важным.

Домашний режим вводится для пожилых жителей Москвы на фоне распространения коронавируса. По словам парламентария, пожилым людям, у которых риск более тяжёлого заболевания и осложнений, будут помогать волонтеры.

«Это совершенно правильная мера. В обстоятельствах такой угрозы предупреждение, как никогда, является эффективным. Мы должны создать условия для пожилых граждан, чтобы в этот трудный период повышенного риска люди находились дома», — цитирует RT депутата.

По словам Говорина, волонтёры будут помогать пожилым людям, которые «по звонку» смогут получать помощь в приобретении лекарств и продуктов, в решении вопросов ЖКХ.

«Это очень важно... Мера абсолютно адекватная и, естественно, согласована с экспертами, инфекционистами и эпидемиологами», — подчеркнул он.

Обращение Сергея Собянина опубликовано на нашем сайте argumenti.ru. Мэр Москвы заверил, что соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств.